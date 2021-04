Las sesión de fotos a la Kardashian que tuvo el dragón de North West con pelucas y más

En marzo pasado, Kim Kardashian presentó a la nueva mascota de North.

"Conozcan al miembro más nuevo de nuestra familia ... Speed", escribió la estrella de E!. "¡Realmente no estaba planeando que me gustara Speed como lo hace. En realidad, Speed pertenecía a mi amiga Allison. Lo cuidamos una semana y ya no quiso marcharse en meses! Speed cambió de imagen gracias a Skims Cozy a la medida y con la joya Lil Uzi (Speed en realidad la consiguió hace unos meses; ¡North siempre sabe lo que pasa!). North y su dragón van juntos a todas partes, ¡es un poco lindo!", escribió.