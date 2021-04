10 discos que no podemos esperar para disfrutar en vivo después del COVID-19

Algunas de las canciones para los desafíos que no podíamos sacarnos de la cabeza incluyen Tootsie Slide de Drake, Savage Love de Jason Derulo y Say So de Doja Cat. Los concursos virales hicieron que la gente se levantara y bailara durante los momentos más bajos de la cuarentena.

Ha pasado más de un año desde la cuarentena inicial y con las vacunas ahora disponibles, muchos estados han anunciado que los conciertos y otros eventos pueden reanudarse si se toman las precauciones necesarias. Las canciones que debían ser disfrutadas por el público en vivo en persona finalmente tendrán la oportunidad de prosperar nuevamente.