Ester Expósito explica por qué su Instagram no la representa

Agregó: "y por supuesto los malos y los peores no me voy a poner a llorar ahí".

Al ser cuestionada por la publicación acerca de "el peor momento de tu vida", la novia de Alejandro Speitzer dijo: "El peor, no sabría decirte. Como todo el mundo he tenido momentos tristes y de tocar fondo. La época del instituto no me motivaba nada, lo pasaba fatal porque me aburría a un nivel… Era incapaz de concentrarme".