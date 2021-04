Kim Kardashian vuelve a sentirse como sí misma mientras disfruta su “nueva era” post-divorcio

La estrella parece estar viviendo al máximo la soltería.

Para Kim Kardashian, 2021 se trata de nuevos comienzos.

Desde la filmación de la vigésima y última temporada de Keeping Up With the Kardashians hasta la solicitud de divorcio de Kanye West después de seis años de matrimonio, este es un año de cambios para la personalidad de los reality shows.

¡Pero a ella no parece importarle! Una fuente cercana a la fundadora de KKW Beauty le dice en exclusiva a E! News que ella está disfrutando este próximo capítulo de su vida y absorbiendo cada minuto de él.