Kourtney Kardashian recibió un tributo muy hot de Travis Barker en su cumpleaños

Travis Barker se puso travieso durante el cumpleaños 42 de su novia, Kourtney Kardashian.

El músico de 45 años mostró varias fotos de él y la estrella de Keeping Up With the Kardashians besándose y mostrando momentos románticos. así como un video de ella chupándose el pulgar de manera sugerente antes de echarse hacia atrás y reír.