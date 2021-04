Detalles de la increíble noche de Kim Kardashian con Maluma, Bad Bunny y otras estrellas

Kim Kardashian la pasó muy bien mientras estaba de fiesta con otras celebridades en Miami, Florida, la noche del viernes 16 de abril.

Con un minivestido cruzado de Christian Dior otoño 2000 de color dorado y sandalias de tacón de aguja cruzadas, la estrella de 40 años de Keeping Up With the Kardashians asistió a la inauguración del Goodtime Hotel, organizada por los copropietarios Pharrell Williams y David Grutman.

El evento, que también celebró la inauguración de la temporada del club de fútbol Inter Miami CF de David Beckham, se llevó a cabo en la terraza de la piscina Strawberry Moon del hotel. Al grupo se unieron David y su esposa Victoria Beckham, así como Maluma y algunos de los viejos amigos de Kim.

"Kim llegó con sus amigos Steph Shep [Stephanie Shepherd], Jonathan Cheban y Simon Huck", le dijo un testigo a E! News. "Estaba sentada en una cabaña vip. Estaba charlando con todos los que veía e incluso se detuvo para tomar fotografías con Maluma, David Beckham, Victoria Beckham, Pharrell, David Grutman y [esposa] Isabela Grutman".

Kim también se unió a la celebración del cumpleaños 47 de Victoria y compartió una foto de los dos juntos en su historia de Instagram.

"Feliz cumpleaños @victoriabeckham", escribió. "¡¡Te amo!!"