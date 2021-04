Todo indica que Megan Fox y Machine Gun Kelly están listos para casarse

SPOT-POERSCH / BACKGRID

Megan y Machine Gun Kelly formaron una conexión el año pasado después de trabajar en la película Midnight in the Switchgrass. "En el segundo que estuve en una habitación con él y lo saludé y lo miré a los ojos, supe de inmediato que era lo que yo llamo una llama gemela", dijo Megan durante un episodio de julio de 2020 del pdcast Give Them Lala With Randall. "En realidad, creo que somos dos mitades de la misma alma. Le dije eso casi de inmediato. Lo sentí de inmediato".

Y no pasó mucho tiempo antes de que esta llama comenzara a arder más. "Amarlo es como estar enamorada de un tsunami o un incendio forestal", le dijo Fox a Nylon en noviembre. "La intensidad de fusionarse con él es simplemente abrumadora, y la amenaza que representa es tan poderosa pero tan hermosa que no tienes más opción que rendirte con reverencia y gratitud".

Hoy, todavía están fuertes. De hecho, fueron vistos vistiendo camisas a cuadros azules a juego durante una cena en el restaurante Via Veneto en Santa Mónica, California, el 14 de abril.