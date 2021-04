Conoce a los 30 invitados reales que asistirán al funeral del príncipe Felipe

Samir Hussein/ Samir Hussein/WireImage

Durante el funeral, los miembros de la familia no usarán uniformes militares, según informes de los medios británicos. Posteriormente, el príncipe Felipe, que no tendrá un funeral de estado y no permanecerá en el estado como dicta la tradición, será sepultado en los jardines de Frogmore en el castillo Windsor.

El 13 de abril, la reina Isabel II regresó a sus deberes reales para un evento oficial, cuatro días después de que su esposo de hace 73 años falleciera luego de una cirugía reciente por una afección cardíaca preexistente. Se espera que el personal del Palacio de Buckingham observe un período de duelo de ocho días.