Justin Theroux comparte un inesperado comentario sobre su ruptura con Jennifer Aniston

"Yo diría que seguimos siendo amigos", compartió Theroux con Esquire. "No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hacemos FaceTime. Enviamos mensajes de texto".

"Nos guste o no, no tuvimos esa separación dramática, y nos amamos", agregó. "Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad. No podemos estar juntos y aun así traernos alegría y amistad. Además, ella me hace reír mucho, muy fuerte. Es una persona graciosa. Sería una pérdida si no estuvimos en contacto, para mí personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella".