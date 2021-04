Kim y Khloé Kardashian revelan cómo es la relación actual de Kris y Caitlyn Jenner

¿En cuanto a si Kris y Caitlyn podrían arreglar las cosas? Khloé espera apoyar a Kris en lo que sea más saludable para ella. "Siento que toda esa dinámica ha pasado por mucho, y mamá ha tardado mucho tiempo en llegar a donde está ahora emocionalmente", confiesa Khloé. "No sé si mamá tiene algo más para dar".

"Creo que mi madre ha sufrido bastante en esta relación con Caitlyn", explica Kim. "Le cuesta superar las cosas, y es completamente comprensible".

Khloé continúa diciendo que no sabe si Kris está lista para dejar que Caitlyn o Sophia regresen a su vida. "Honestamente, mamá y yo no hemos hablado sobre su posición con Cait en mucho tiempo porque es mejor no hablar de eso, así que no sé si esto es como un detonante para ella", concluye Khloé. "O si está en el lugar donde dice 'kumbaya, ¿a quién le importa?'".