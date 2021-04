A Orlando Bloom no podría importarle menos el último cambio de look de Katy Perry

Katy Perry acaba de regresar al lado oscuro del color de cabello... y Orlando Bloom solo está preocupado por el suministro de leche de avena de su hogar.

El domingo, 11 de abril, la cantante típicamente rubia de Smile acudió a Instagram para promocionar un nuevo episodio de American Idol mientras presentaba su último look: una larga melena oscura con flequillo lateral, un color que recuerda a sus días de I Kissed a Girl. Si bien no está claro si su melena es el resultado de un trabajo de tinte drástico o una peluca, el nuevo look de Perry ciertamente llamó la atención de los fanáticos cuando llegaron miles de likes y comentarios, incluido uno de su famoso prometido. Sin embargo, el enfoque de Bloom no estaba exactamente en su cabello.