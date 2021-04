La razón por la que los fans de Rosalía se han lanzado en contra de Chenoa

"... Yo llegué en un momento en el que el público no estaba preparado para lo que hacía. Rosalía ha utilizado el comodín del flamenco para distinguirse, y me gusta que esté llevando Andalucía por el mundo aunque no sea andaluza. Es un gusto ver la cantidad de poder que tienen las chicas hoy en día. Han cogido el relevo y están ganando mucho dinero. Dinero que antes, cuando había 40 raperos y una rapera, no había...·, dijo la Mala en entrevista para El País en julio de 2020.

Y si bien la intérprete de Malamente ha demostrado que su propuesta ha influido de manera significativa en otros países, siempre será motivo de debate en España.