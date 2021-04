Karol G admite que Nathy Peluso la opaca

En una reciente entrevista con Molusco TV, Karol habló sobre su experiencia de trabajar con la revolucionaria artista.

"La parte que yo canto es muy melódica, muy tranquila, muy suave... Y Nathy Peluso entra y literal parte la canción. Entonces estaba la preocupación de mi equipo de que 'no, es que ella brilla más en la canción'".

Continuó: "... y yo estaba tipo ‘it is what it is‘ (es lo que es). Ella fucking rompió la canción. Yo le hago, literal, una entrada a lo que ella hace".