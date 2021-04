Crystal Hefner revela a quién apoya en el drama de Kendra Wilkinson y Holly Madison

¿Team Kendra o Team Holly?

Lo sentimos Holly Madison. La esposa del difunto Hugh Hefner, Crystal Hefner, es el Team Kendra.

A principios de esta semana, Holly, la ex novia principal de 41 años del fallecido fundador de Playboy, habló en el podcast Call Her Daddy sobre ella y su ex coprotagonista de Girls Next Door, Kendra Wilkinson, y reveló que los dos siguen sin tener una relación. También alegó que Kendra, de 35 años, no fue honesta cuando afirmó que se mudó con Hef antes de tener relaciones sexuales con él.