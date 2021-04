Mira a Honey Boo Boo enfrentarse a Mama June en una dramática reunión

"Es difícil porque no estuviste allí durante mi primer día de escuela secundaria y creo que eso es algo muy importante", compartió Alana entre lágrimas. "Fue difícil para mí no tener a mi mamá allí y tuve que volver a casa y decirle a Pumpkin lo que estaba haciendo. Estoy muy agradecida de que Pumpkin estuviera allí para mí, pero ¿por qué no estabas allí? ¿Por qué no estabas allí cuando más te necesitaba?"

Mientras Mama June confesó estar "enferma" e incapaz de cuidarse a sí misma, la estrella de reality de WE tv le dijo a sus hijas que estaba lista para mejorar las cosas.