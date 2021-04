Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp desatan fuertes rumores de reconciliación

Mira por qué muchos sospechan que este dúo pudo haber retomado su amor.

Un año después de que se confirmara su separación, ¿Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp vuelven a estar juntos? Los fanáticos ciertamente están cruzando los dedos.

El miércoles, 7 de abril, el protagonista de Little Women fue visto por los paparazzi en Nueva York con una mujer no identificada. Sin embargo, dentro de su automóvil cercano, los fotógrafos afirmaron ver nada menos que a su ex novia. "Era ella", le confirmó una fuente a E! News. "La vieron ir en un Uber a su casa, recogerlo y dirigirse a Brooklyn".