Revelan supuestas maniobras de Zoraida Gómez para descalificar a Tefi Valenzuela

"Al principio cambié dos veces de abogados. En la tercer audiencia cambié de abogado. No sé qué decirte, con lo que han estado sacando y viendo el video para mí fue una sorpresa desde el momento en que me enteré. Me sorprenden tres días antes para revisar las medidas cautelares, pero nadie me dijo sino hasta que yo entré de que le habían conseguido una suspensión del proceso, cosa que no sabía, por eso estoy desesperada en el video, ¿por qué no me avisaron? Yo estaba esperando el 16 de abril para el proceso abreviado', expresó poco después de que Eleazar lanzara su disculpa pública a través de redes sociales.