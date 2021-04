Kim Kardashian se convirtió oficialmente en multimillonaria, según Forbes

Kim Kardashian le dijo una vez a su hija North West: "Mami tiene tantos talentos que ni siquiera puedo empezar a nombrarlos". Y ahora puede agregar multimillonaria a esa lista.

Casi cinco años después de su primera portada de Forbes, la estrella de Keeping Up With the Kardashians ganó un nuevo galardón este martes, 6 de abril, cuando fue incluida en la prestigiosa Lista de Multimillonarios del Mundo de Forbes para 2021, uniéndose a personalidades como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Miuccia Prada y Oprah Winfrey.