Mira a Miguel Herrán en un exigente proceso para un nuevo y radical cambio físico

Anteriormente, el actor español se ha abierto sobre las luchas que ha librado por la aceptación de su cuerpo.

Incluso, confesó que sufrió de vigorexia, un trastorno que provoca adicción al gimnasio y desarrollo de músculos. Durante una entrevista con Men's Health España en 2019, dijo: "He sido un obseso, he tenido vigorexia, me veía delgado pesando 80 kilos".

"Ahora, con 67, me veo perfecto. Sé que no tengo una tableta espectacular, que mis bíceps están acortados o que mis dorsales son irregulares, pero me gusta lo que veo".