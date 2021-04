Milo Ventimiglia revive el eterno debate de Gilmore Girls: ¿Team Jess o Team Dean?

Este el viejo debate para los fanáticos de las Gilmore Girls: ¿Team Jess o Team Dean?

Desde las primeras temporadas de la querida serie, los espectadores han permanecido divididos sobre dos de los personajes principales del programa: Jess Mariano (Milo Ventimiglia) y Dean Forester (Jared Padalecki), quienes se convirtieron en rivales mientras intentaban ganarse el corazón de Rory Gilmore (Alexis Bledel). Y aunque los fans todavía se dividen entre Jess y Dean, y algunos incluso dan fe de Logan Huntzberger (Matt Czuchry), Milo parece tener la delantera.

Mientras aparecía en The Tonight Show, Milo mostró su tributo al personaje de Jared: un letrero en su oficina que dice "Amo a Dean 4 Ever". Pero no fue solo el letrero lo que hizo reír al anfitrión Jimmy Fallon, fue la ubicación de este. Resulta que Milo puso el letrero en un certificado que recibió por una de sus nominaciones al Emmy gracias a This Is Us.