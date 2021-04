El estrecho vínculo de Kourtney Kardashian con la familia de Travis Barker

Este dúo claramente ya alcanzó un nuevo y dulce nivel en su relación.

Kourtney Kardashian y Travis Barker disfrutaron recientemente de una escapada divertida a Deer Valley, Utah. La pareja, que pasó de ser viejos amigos a estar en una relación a finales de diciembre, pareció hacer su primer viaje familiar juntos.

Tanto la estrella de Keeping Up With the Kardashians como el baterista de Blink-182 documentaron sus actividades llenas de nieve, que incluían andar en una moto de nieve y recorrer las pistas con esquís y tablas de snowboard.