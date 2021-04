Mira cómo Kim Kardashian le sigue demostrando su apoyo a Kanye West

La estrella de E! siempre estará ahí para el ganador del Grammy.

A pesar de su divorcio, Kim Kardashian todavía siente amor por Kanye West.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, que comparte cuatro hijos con el rapero, demostró esto cuando apoyó sutilmente a su ex durante el fin de semana de Pascua. Aunque Kanye no pareció estar presente en la celebración de la familia Kardashian-Jenner en Palm Springs, California, los fanáticos no pudieron evitar notar que Kim lucía calzado Yeezy en las fotos publicadas en las redes sociales el 4 de abril.