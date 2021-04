Kourtney Kardashian y Travis Barker celebran su primera Pascua como pareja

Este par ya disfruta de importantes festejos familiares juntos.

Después de pasar los últimos días en la nevada Utah, Kourtney Kardashian y Travis Barker viajaron a la soleada Palm Springs, California, donde disfrutaron del Domingo de Pascua con el resto de las Kardashian-Jenner.

El dinámico dúo, que comenzó a salir a finales de diciembre después de años de amistad, celebró su primera Pascua en pareja. Y como ya es costumbre para el clan Kardashian, Kourtney y sus seres queridos hicieron todo lo posible por tener unas divertidas festividades.

Desde lujosas decoraciones temáticas hasta una cantidad infinita de dulces, las estrellas de Keeping Up With the Kardashians saben cómo organizar una fiesta.