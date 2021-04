¡Chris Masterson de Malcolm, el del medio le da la bienvenida a su primer bebé!

Michael Buckner/Getty Images

Antes de su relación con Yolanda, con quien se casó con el 2019, Chris salió con Laura Prepon, conocida sobre todo por su trabajo como Donna en That 70's Show y también como Alex en Orange Is The New Black.

Chris no es la única estrella de Malcolm, el del medio que acaba de recibir a un bebé. Su protagonista, Frankie Muniz, se hizo padre hace tan solo un mes.