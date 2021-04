Kourtney Kardashian y Scott Disick pasan una noche solos por primera vez en “años”

Un merecido y especial tiempo a solas.

En un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian y Scott Disick pasan un tiempo de calidad no planificado juntos. Al comienzo del clip, Kourtney se instala en la casa de vacaciones de Malibú para poder trabajar un poco en Poosh.

Sin embargo, después de escuchar un ruido inesperado en la cocina, Kourtney descubre que Scott también pasará la noche ahí. "¿Hola? Dios mío", comenta la madre de tres hijos al encontrar a Scott en la casa. "¿Qué estás haciendo?"

"Merendando", responde Scott igualmente sorprendido.