Kendall Jenner aumenta su seguridad luego de que un hombre desconocido entrara en su casa

Aunque Kendall no sufrió daños durante el incidente, fuentes cercanas a la protagonista de Keeping Up With the Kardashians le confirmaron a E! News que las medidas de seguridad y protección de la modelo se han incrementado tras el incidente. En cuanto al presunto intruso, la policía dice que ya ha sido liberado de la cárcel debido a los protocolos COVID-19.

"Kendall ha aumentado la seguridad y tiene un gran equipo en la propiedad y con ella", dijo a E! News una fuente cercana a las Kardashian. "Todos sienten que necesitan una gran presencia de seguridad en todo momento y que no pueden permitir que algo como esto vuelva a suceder. Ha sido muy aterrador e inquietante para todos ellos ".