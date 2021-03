Esta influencer muestra cómo el botox la dejó con "mirada de loca"

"Tres días después de esa visita esto es lo que ha pasado".

¡Mírala en el video de arriba!

Según indica People en Español, lo que le produjo se llama ptosis, luego de pinchar en el lugar equivocado y el músculo se ha relajado demasiado, haciendo que caiga sobre el ojo.

"Mi ojo derecho está más abierto que antes del botox, también mi ceja, que es lo que yo quería. Y el otro… es tan embarazoso… Yo no quería esto. En este punto me han dicho que no hay solución. No puedes disolver el botox, no puedes disolver el relleno".