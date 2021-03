Sale a la luz un audio de Luisito Rey que grabó antes de morir: "No me arrepiento"

De Icaza indicó fue en medio una entrevista que le hizo a la última pareja del español, Yolanda Mingo Gallego.

El padre de Luismi habló sobre la música, la vida, la fe y los amores. Además presenta la última canción que grabó el músico, nunca antes escuchada: 'No me arrepiento'.

"No me arrepiento. Sí sé que he sufrido un poco, los amores que me dieron muchas veces me engañaron...siento. Y es mejor sentir amor aunque sea porque haya dolido".