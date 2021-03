El video que revelaría que las cosas entre Karol G y Anuel no han terminado

Fue el pasado 12 de marzo cuando People en Español lanzó el reporte que confirmaría los rumores que rodeaban a la entonces pareja dorada del reguetón.

"Si alguien se preguntaba por qué la colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel AA ya no compartían apasionadas fotografías y videos en las redes sociales, la respuesta es sencilla: 'ya no están juntos'", citó el medio agregando que la fuente reveló: "No son pareja".