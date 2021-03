Tezzel está listo para meterse en tu cabeza

Y claramente, sus raíces como productor e ingeniero le dan una gran ventaja dentro de este competitivo negocio musical. "Las bases que he aprendido durante todos estos años es lo que me da la confianza al saber cómo es dentro y fuera del otro lado. Es una base sólida. Creo que sé bien qué hacer y qué no hacer", dijo.

Tezzel está listo para más, y esto quedó claro cuando nos reveló, "Tengo unos diez singles en fila para sacar con diferentes colaboraciones. Si quieren escuchar cosas diferentes, un poquito salido de lo común, de arte, eso es lo que quiero mostrar.

Y agregó, "Quiero que la gente me reconozca por un arte propio y diferente a lo que se está escuchando ahora".

