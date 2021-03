Los problemas maritales de Kim Kardashian quedaron registrados en KUWTK

A partir de abril, podrás disfrutar de TODAS las temporadas de Keeping Up With The Kardashians (Sí, todas) en un solo lugar: Universal Plus.

Todos han estado ahí para apoyar a Kim.

En un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian necesitó apoyo de sus hermanas después de que los problemas con Kanye West aparecieran en los titulares. Al comienzo del show, la magnate de SKIMS bromeó que no todo estaba bien con su matrimonio, pero decidió no entrar en detalles por respeto al rapero Famous.

"No es ningún secreto que todo el mundo ve cosas en los medios sobre mi vida con Kanye", compartió en un confesionario. "Pero siempre he sido muy respetuosa al no hablar de los problemas que Kanye y yo tenemos. Quiero decir, ustedes los ven claramente en Twitter. Así que, todavía voy a elegir no hablar realmente de eso aquí".