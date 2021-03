Kris Jenner habla de los planes de Khloé Kardashian con Tristan Thompson y esos rumores de compromiso

Khloé descubrió que "los óvulos no son lo suficientemente fuertes como para congelarlos". Como ella explicó, "Deben mezclarse inmediatamente con esperma para hacer embriones. Entonces, de hecho, he creado embriones".

Khloé también ha compartido sus pensamientos sobre la gestación subrogada y señaló que "sería una portadora de alto riesgo para un embarazo".

"Estoy muy agradecida de que haya otras opciones, pero me encantó estar embarazada de True", dijo en un episodio reciente de Keeping Up With the Kardashians. "Es una experiencia tan hermosa. Saber que nunca volvería a sentirme así, es abrumador, aterrador, estresante y me rompe el corazón".