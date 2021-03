El romance entre Luis Miguel y Alicia Machado sí será contado en la serie

Más recientemente, en octubre, Alicia estuvo en Tu-Night con Omar Chaparro (Estrella TV), y el conductor preguntó directamente: "¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?".

Asombrada ante el cuestionamiento, dijo "Puedo contestarlo... Nunca tuve sexo con él, jamás, Jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, que pena Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó".

Pero destacó que el intérprete de La Incondicional "besa muy bien"