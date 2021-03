Miley Cyrus celebra el aniversario de Hannah Montana con una sentida carta a su personaje

El artista de Plastic Hearts escribió, "Aunque se te considera un 'alter-ego', en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos. Tuvimos un intercambio equitativo en el que me proporcionaste una cantidad superlativa de fama a cambio del anonimato que yo podía brindarte. Pero, muchas cosas han cambiado desde entonces. Fuiste un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió. No podría haber imaginado que grabarme cantando I Love Rock n 'Roll contra una pared blanca en la cocina de la amiga de mi madre en la parte delantera de un primer borrador del guion haría realidad mis sueños más locos. Tú y yo hemos pasado por todo esto, mi amiga".