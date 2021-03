Esta nieta de la reina Isabel II dio a luz en el piso de un baño

En su podcast The Good, The Bad & The Rugby, Mike, un profesional del rugby retirado, compartió la "caótica" historia del nacimiento del bebé Lucas. En el último episodio, Mike dijo que su hijo "llegó muy rápido" y nació en el piso del baño. Como explicó Mike, la amiga de Zara, Dolly Maude, estaba con ellos y reconoció que no llegarían al hospital a tiempo para la llegada del bebé. "Así que fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, ir al baño, poner una colchoneta en el suelo, poner toallas", recordó.

"Afortunadamente, la comadrona, que se iba a reunir con nosotros en el hospital, no estaba tan lejos", explicó, "así que llegó allí justo cuando habíamos asumido la [posición]. Y luego la segunda comadrona llegó justo después de la llegada de la cabeza".