Katy Perry está lista para su colaboración musical con Taylor Swift

Como recordarán, Katy y Taylor fueron objeto de rumores de enemistad durante años, pero en los últimos tiempos eso cambió.

Las dos se abrazaron en el video de Taylor de 2019 You Need to Calm Down, y Taylor le dijo al Capitol Breakfast del Reino Unido en junio de 2019 que "realmente han estado en buenos términos durante un tiempo".

En mayo de 2020, Katy descartó los rumores de una posible aparición de Taylor en su próximo álbum Smile, pero no descartó un dúo eventual