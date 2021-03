Kylie Jenner habla de la “falsa narrativa” sobre su donación al GoFundMe de este maquillador

El lunes, 22 de marzo, Kylie recurrió a su historia de Instagram para dejar las cosas claras sobre la debacle, y explicó que su donación en realidad ayudó a completar el objetivo inicial de GoFundMe de recaudar 10.000 dólares.

"Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillador", escribió. "Sam no es mi maquillador y, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace unos años y creo que es el más dulce".