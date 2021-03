¿La nueva canción de Justin Bieber es sobre Selena Gomez?

"Extraño tus caricias algunas noches cuando estoy vacío / Sé que cruzas el puente que no puedo seguir. Ya que el amor que dejaste es todo lo que obtengo / Quiero que sepas eso / Si no puedo estar cerca de ti / Me conformaré con tu fantasma".

Sigue la romántica letra: "Te extraño más que la vida / Y si no puede estar a mi lado / Tu recuerdo es un éxtasis".

Con esta referencia al pasado, enseguida -como suele suceder- muchos fans lo relacionaron con Jelena.