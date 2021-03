Cara Delevingne recuerda haberse sentido avergonzada por su sexualidad

La modelo y actriz se sinceró sobre su pasado.

Cara Delevingne puede ser abierta sobre su sexualidad ahora, pero como le dice a Gwyneth Paltrow, ella no siempre se sintió cómoda en su propia piel.

En The goop Podcast, la estrella de Suicide Squad recuerda haber crecido en un "hogar anticuado" donde las relaciones entre personas del mismo sexo no se discutían abiertamente o con una connotación positiva. Como dice Cara, "No conocía a nadie que fuera gay, o no sabía que eso era una cosa. De hecho, creo que al crecer era bastante, no de manera notable o no estaba al tanto del hecho de que probablemente era bastante homofóbica".