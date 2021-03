Farruko rompe barreras con su nuevo lanzamiento

En este tema, Farruko y El Alfa tejen el himno de desamor mientras manifiestan a la persona que alguna vez amaron que han seguido adelante hacia cosas mejores.



Este año ha comenzado de una manera impresionante, ya que el lanzamiento de "Oh Mama" y "XOXA" sigue los pasos de su trascendental victoria en la 33ª Entrega Anual de Premio Lo Nuestro. El cantautor ganó en la categoría "Colaboración del Año - Pop" y en "Canción del Año - Urban/Pop" por su himno global "Si Me Dices Que Si" junto a Reik y Camilo. El final del 2020 no fue diferente puesto que el artista puertorriqueño disfrutó de un gran éxito con sus canciones "La Tóxica" y "La Tóxica (Remix)", ya que ambos lanzamientos obtuvieron más de 350 millones de reproducciones a través de las plataformas digitales a nivel mundial y más de 266 millones de vistas combinadas.