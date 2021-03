Así es cómo las mujeres directoras hacen historia en los Oscars 2021

Y los nominados son…

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó su lista de nominaciones a los Oscars 2021 este lunes, 15 de marzo. Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron a los contendientes durante una transmisión en vivo, y los fanáticos se enteraron de cuál de las 366 películas elegibles para Mejor Película estaba en la lista final.

The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 compiten por el primer más importante de la velada. Mank se dirige a la entrega de premios con la mayor cantidad de nominaciones, obteniendo 10 a su favor. Mientras tanto, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 siguen con seis cada uno.