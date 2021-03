Selena Gomez aclara los rumores de romance entre ella y Aaron Dominguez

Entonces, ¿qué piensa Gomez de la especulación?

"Acabábamos de empezar a trabajar juntos", recordó Gomez durante una entrevista reciente con Los Angeles Times. "Honestamente pensé, '¡No me extraña que los chicos no quieran salir conmigo!' Creo que a la gente sólo le importa porque yo soy joven, y cuanto mayor sea, menos les importará. Por ahora, es una parte del trabajo que realmente no me gusta".

Ella también pareció abordar el estatus de los dos al señalar, "De hecho, estoy agradecida de no estar involucrada con nadie en este momento".