Y así, Grey’s Anatomy mató a otro gran personaje y nos deja completamente devastados

Este fue otro golpe bajo de Shandaland…

¡Alerta de spoiler! Si no has visto el estreno de primavera de Grey's Anatomy, no entres aquí.

Levanta la mano si no estabas emocionalmente preparado o lo suficientemente estable emocionalmente para lo que acaba de suceder en Grey's Anatomy.

Este 11 de marzo, alguien nuevo se unió a Meredith (Ellen Pompeo) en la playa, pero no era un viejo favorito que regresaba ni una pequeña visita de ningún amigo médico mientras la cuidaban. No, de hecho, fue alguien a quien ama mucho quien vino a la playa por sí mismo y decidió quedarse allí permanentemente. Sí, acaban de matar a DeLuca (Giacomo Gianniotti).