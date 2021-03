Un debate sobre Meghan Markle y Piers Morgan dejó a Sharon Osbourne entre lágrimas

Shutterstock, Ken McKay/ITV/Shutterstock

Sheryl reiteró, "Para mí, pensé que estaba haciendo una pregunta sobre la percepción de otras personas. Por eso lo introduje con ‘Nunca te he escuchado decir nada racista'. Pero he sentido que Piers fue racista en su postura contra Meghan Markle y la última vez que estuvo en este programa lo dije".

Sharon murmuró en respuesta, "Oh, por favor".

Sin embargo, Sharon dijo que no entiende cómo los comentarios de Piers eran de naturaleza racista, diciendo, "Si a él no le gusta alguien, y creo que esto es para todos los que no nacen blancos, si a Piers no le gusta alguien y resulta que son negros, ¿eso lo convierte en racista? ¿Por qué no puede ser que simplemente no le guste? ¿Por qué tiene que ser racista?"

Amanda Kloots cerró el debate preguntando si Sharon sentía que la aversión de Piers por Meghan estaba motivada por su lealtad a la familia real, una idea con la que Sharon estaba de acuerdo.