La reacción de Alicia Villarreal al enterarse de que un familiar abusó sexualmente de su hija

Continuó: "Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas".

Arturo Carmona manifestó su indignación en Instagram a través de un comunicado, y agradeció la muestras de apoyo. Sin embargo, en el caso de Alicia Villarreal recibió una ola de críticas que incluso la responsabilizaban por el abuso que sufrió su hija.

Melenie salió a aclarar en la red social: "No platicar los detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada".