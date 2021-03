Todos los dramas que han generado los Grammys 2021

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Me lo deben a mí, a mis fans y a la transparencia de la industria...", escribió Abel en Twitter.

Amplió su molestia en una entrevista con Billboard: "[Cuando no recibí ninguna nominación] no sé si estaba triste o furioso. Pienso que fue una confusión. Solo quería tener respuestas, ¿qué había pasado? Hicimos todo bien, la gente me decía que iba a estar nominado. El mundo me lo decía: ¡Este es tu año'".

Continuó: "A la pregunta de que si creo que los Grammys son racistas, creo que la única contestación real es que en los últimos 61 años de premios, solo diez artistas negros han ganado la estatuilla a Álbum del Año".