Khloé Kardashian revela cómo Kris Jenner le hizo sentir temor al sexo

La famosa matriarca no juega cuando se trata de educación sexual.

En este clip exclusivo de un nuevo episodio de Lady Parts With Sarah Hyland, Khloé Kardashian revela cómo Kris Jenner le habló de sexo. Según la estrella de Keeping Up With the Kardashians, ella comenzó a tomar anticonceptivos alrededor de los 14 o 15 años.

"Creo que lo tuve más fácil gracias a Kourtney y Kim", recuerda la magnate de Good American. "Cuando eres el tercer hijo, ya lo has escuchado todo y creo que la conmoción de sus hijas teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio ya se ha ido por la ventana".