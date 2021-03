La razón por la que Armando Manzanero dejó fuera de su testamento a uno de sus hijos

La herencia del maestro Manzanero está generando controversia a dos meses de su fallecimiento.

Y es que según lo reveló una de su hija Mainca Manzanero, el legendario músico dejó fuera del testamento a uno de sus hijos.

Mainca dijo en el programa Ventaneando que su hermano Rodrigo no fue contemplado para recibir parte del legado de su padre. "Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada qué ver, Sí, todos somos hermanos, sí, por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero creo que mi papá tuvo sus motivos o razones del por qué no incluirlo a él".