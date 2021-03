Gigi Hadid debutó un nuevo look en su esperado regreso las pasarelas ¡Mírala!

De hecho, Donatella fue una de las primeras estrellas en enviar un dulce regalo a la hija de Gigi. Como recordarán los fanáticos, Gigi compartió una foto de Khai vestida con un atuendo de Versace enviado por la "tía" Donatella en septiembre.

La adorable instantánea se produjo pocos días después de que Gigi y Zayn anunciaran la llegada de su hija. "Nuestra niña está aquí, sana y hermosa", tuiteó el ex integrante de One Direction el 23 de septiembre. "Tratar de poner en palabras cómo me siento en este momento sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana va más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía, y agradecido por la vida que tendremos juntos x"