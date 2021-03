Kathryn Hahn no se cree el éxito de su increíble canción en WandaVision

Después de esta gran revelación, el episodio contó con un tema musical que explicaba todas las acciones de Agatha. La canción fue escrita por los compositores ganadores del Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes son mejor conocidos por escribir el gran éxito de Frozen, Let It Go.

Si no has escuchado Agatha All Along, te recomendamos que lo hagas.

Mira la entrevista completa de Hahn arriba.